Kilis’te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye’de PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olan C.M.J. isimli şüpheli şahıs Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M.J. şüpheli şahıs, tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.