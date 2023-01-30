Yakalanan şahıslardan 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, DEAŞ adına faaliyet gösteren kişiler tespit etti. Silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik icra edilen 3 ayrı operasyonda toplamda 5 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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