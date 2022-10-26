Kilis’te zeytin üreticileri, soğuk sıkım zeytinyağının 70-75 TL’den alıcı bulması nedeniyle hasada yaklaşık 1 ay erken başlandı.

Kilis’te zeytin üreticileri, soğuk sıkım zeytinyağının 70-75 TL’den alıcı bulması nedeniyle hasada yaklaşık 1 ay erken başlandı.

Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te bazı üreticilerin toplan zeytinleri soğuk sıkım yaparak kilosunu 70-75 TL’den satması nedeniyle zeytinde hasat dönemi bu yıl erken başladı.

Kilis’te önceki yıllarda Kasım ayının ortasında sofralık zeytin için hasada başlayan üreticiler bu yıl ise soğuk sıkım zeytinyağı için Ekim ayında ürünleri toplamaya başladı.

Toplanan zeytinler soğuk sıkım yapıyor

Çiftçinin topladığı zeytinler ise vakit kaybetmeden soğuk sıkım yapan fabrika ile tesislere götürülerek zeytinyağına dönüştürülüyor. Soğuk sıkım zeytinyağının litresinin şu anda 70-75 TL arasında alıcı bulduğunu belirten zeytin üreticisi Süleyman Mercimek, “Bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz. Zeytinde ilk etapta erken hasat soğuk sıkım yapılmaktadır. Norma zeytin hasadına önümüzdeki ay başlanacak. Soğuk sıkım zeytin yağı, Eylül- Ekim ayında henüz olağanlaşmamış zeytin tanelerinden elde ediliyor. Meyvemsi aroması yüksek, boğaz yakıcılığı fazla, asit oranı düşüktür. Soğuk sıkım yapıldığı için içerisindeki mineral değerler yüksektir. Polifenoller değerleri yüksektir. Soğuk sıkım zeytin yağları genellikle Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor. Avrupa ülkelerine 90-100 liraya gitmektedir” dedi.