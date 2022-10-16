Kilis’te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiyor.

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Seçer: "Mersin’de Üretici Kadınlarımızla Çok Güzel İşler Yapıyoruz"

Türkiye’de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis’te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 15-20 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytin yoğun ilgi görüyor.

Kilis’te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 15 ile 20 TL arasında satışa sunuluyor.

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