Caddeler, okul önleri ile okullara giden yollarda yayaların, rahatça geçmesi, sürücülerin yayaların geçiş güzergahında yavaşlaması için Kilis Belediyesi tarafından silinen yol çizgilerini yeniden çizmeye başladı.

Kilis Belediyesi tarafından silinen yaya geçidi çizgileri yeniden boşanmaya başlandı.

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