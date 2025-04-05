Kilis’te jandarma ekiplerince yaralı ve bitkin halde bulunan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kilis merkeze bağlı Duruca Köyü’nde, 4 Nisan 2025 tarihinde jandarma tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında uçamayacak durumda yaralı ve bitkin halde bir pelikan kuşu bulundu.

Durumu fark eden ekipler, kuşu koruma altına alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından tedavisinin yapılması amacıyla Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen yaralı pelikanın sağlık durumunun yakından takip edileceği belirtildi.