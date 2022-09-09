Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kilis şehir merkezinde icra edilen operasyon neticesinde yabancı uyruklu 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kilis’te jandarma tarafından yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ’lı terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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