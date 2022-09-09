İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 0,79 gram esrar, 867 adet captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 361 tabanca fişeği, 3 pompalı av tüfeği fişeği, 2 hançer ve 2 muşta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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