Kilis’te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 410 gram Esrar, 648 kök ekili Hint Keneviri ele geçirilken, 1 kişi tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, 4 kilo 410 gram esrar, 648 kök Hint Keneviri, 708 gram Kenevir Tohumu, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirdi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan bir başka uyuşturucu operasyonunda, 23,05 gram, metamfetamin, 1, 38 gram esrar, 31 adet captagon, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. 12 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.