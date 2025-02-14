Kilis’te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucunda K.K., M.M., F.K., M.A.S., M.K.K., U.E., B.K., M.D., A.B. ve D.Ç. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 57,33 gram metamfetamin, 7 kilo 739 gram ara kimyasal toz, 33,17 gram esrar, 28 adet captagon, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet captagon basımında kullanılan klişe ele geçirildi.

Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden K.K., M.M., F.K., M.A.S., M.K.K., U.E. ve B.K. tutuklandı. M.D. ve A.B. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilirken D.Ç. ise serbest bırakıldı.