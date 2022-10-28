Kilis’te, polis ekipleri son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirilerek toplamda 8 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilis’te, polis ekipleri son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirilerek toplamda 8 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. F.Ş’ye ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 kilo 608 gram Metamfetamin, 2 kilo 500 gram takoz esrar, 236 kilogram captagon tozu, 215 litre kimyasal madde, 44 bin 574 adet Captagon, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 483 adet tabanca fişeği, 1 adet Ak-47 (Kaleşnikof) tüfek ve tüfeğe ait 170 Ak-47 mermi, 3 adet Ak-47 şarjörü, 2 bin 60 euro, 2 bin 600 dolar ve 5 bin 475 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan adli işlem yapılan M.A ve F.Ş isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Emniyet ile Jandarma teşkilatının uyuşturucu ile ilgili mücadele tam gaz devam ettiklerini ifade ederek, “Uyuşturucu kullanımından, satışına kadar çok sayıda operasyon yapılıyor. Büyük uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak büyük gayretle çalışılıyor. Yapılan çalışmaların sonuçlarını alıyoruz. 25-27 ekim tarihinde yapılan operasyonlarla ilgili olarak 2 kişi yakalanarak, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Bu şahısların hem ev hem de iş yerlerinde yapılan aramada, 5 kilo 608 gram menfamatin maddesi, 2 kilo 500gram takoz esrar, 236 kilo captagon tozu, 215 litre kimyasal madde, ele geçirilmiştir. Ayrıca bir tabanca ile kalaşnikof marka silah, bu operasyonda emeği olan Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhuriyet Savcısına, emniyet müdürümüze, operasyonu gerçekleştiren narkotik birimimize teşekkür ediyorum” dedi.