Kilis’te üniversite öğrencilerine Narkogençlik projesinde "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)” tanıtıldı.

Kilis’te üniversite öğrencilerine Narkogençlik projesinde "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)” tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Narkogençlik” projesinde, 7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü öğrencilerine Uyuma Aplikasyonunun tanıtımı yapıldı.

"Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)” Projesi’nde 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören üniversite öğrencilerine uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla hayata geçirilen “UYUMA” tanıtıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve aktif hale geçirilen uygulamanın akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple Sanal Mağazalarından ücretsiz olarak indirilebileceği belirtilirken, uygulama ile teknolojik imkanlar aracılığı ile uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığının oluşturulması, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Uyuşturucuya karşı kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamının da oluşturulacak uygulama ile uyuşturucu suçlarına daha hızlı müdahale imkanı da sağlanacak.