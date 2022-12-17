Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ve yetkililer cenaze namazını katıldılar.

Dün Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu yaralanan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bayram Yıldız (55), Hasan Çelik (56) için Musabeyli Geçitboyu köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandılar.

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