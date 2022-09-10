Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte ticari taksi ve halk otobüsleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte ticari taksi ve halk otobüsleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde şehir içi ulaşımda kullanılan ticari taksiler ile halk otobüsleri üzerinde denetimleri sıklaştırdı. Taksicilerde taksimetre kullanılıp kullanılmadığı, şehir içi halk otobüslerinde teknik donanımları eksiklik olup olmadığı detaylı bir şekilde denetleniyor.

Denetimlerin okulların açılmasıyla birlikte atarak devam edeceği bildirildi.