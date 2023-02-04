Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.M’nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Kilis’te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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