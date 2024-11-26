Kilis-Gaziantep çevreyolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis-Gaziantep karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kilis istikametinden Gaziantep’e gitmekte olan 27 ALS 568 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak durdu. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.