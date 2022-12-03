Kilis’te Sosyo-Kültürel Yapı ve Aile başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis’te Sosyo-Kültürel Yapı ve Aile başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından KİTAM Kent Kültürü Söyleşileri çerçevesinde düzenlenen “Kilis’te Sosyo-Kültürel Yapı ve Aile" başlıklı söyleşi, KİTAM Müdürü Öğr. Gör. Ali Genç’in yönlendiriciliği ve Kilis Kent Konseyi Başkanı Av.Hayri Muammer Fazlıağaoğlu’nun sunumları ile gerçekleştirildi. Söyleşiye Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Fazlıağaoğlu, Kilis’in sosyo-kültürel geçmişini kendi aile geleneğinden ve kişisel yolculuğundan örnekler sunarak toplumsal yaşamdan siyasete, ticari hayattan kültürel hayata uzanan geniş bir arka plan içerisinde sundu.

Kilis’in ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ve gastronomik açıdan gelişimine katkılar sunan ve kent kültürünün yerleşmesi yolunda geçmişten bugüne emek veren kişi ve kurumları da anan Fazlıağaoğlu, Kilis dışında yaşayan Kilislilerin şehirle bağlarını devam ettirecek çalışmalar yapılmasının önemine de değindi.

Soru ve cevaplarla zengin bir içerik kazanan söyleşi, Rektör Karacoşkun’un Fazlıağaoğlu’na teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.