Kilis’te park ve refüjlerde bulunan ağaçların bakımı yapılırken, yeni fidan ve kış bitkileri dikiliyor.

Kilis’te park ve refüjlerde bulunan ağaçların bakımı yapılırken, yeni fidan ve kış bitkileri dikiliyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık Üniversitesi ön tarafındaki boş alanlar, kentin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Parklardaki kırılan veya arızalanan oyun guruplarının tamirleri yapılıyor. Oturma bankları içerisinde kırıklar tamir ediliyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlar budanırken, park ve yollara Kilis Belediyesi Seralarında yetiştirilen kış çiçekleri de dikiliyor.