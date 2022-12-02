Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 15. Kuruluş Yıl Dönümü çerçevesinde “Sezai Karakoç’u Anlama Programı” başlıklı konferans ve şiir dinletisi tertip edildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 15. Kuruluş Yıl Dönümü çerçevesinde “Sezai Karakoç’u Anlama Programı” başlıklı konferans ve şiir dinletisi tertip edildi.

Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’nda düzenlen programın sunuculuğunu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Büşra Rüzgar yaptı. Programda Öğr. Gör. Ali Genç, 16 Kasım 2021’de vefat eden ve Türk edebiyatının seçkin şairi, toplumsal ve siyasal düşüncesinin üretken yazarlarından Mütefekkir Şair Sezai Karakoç’a dair bilgiler ve anekdotlar paylaştı. Ali Genç, Sezai Karakoç’un, bütün kırılganlığına rağmen üstümüzdeki göğü dallarıyla taşımayı başarabilen ve her mevsim güller açan bir gül ağacı, susarak daha büyük cümleler kurabilmeyi başarabilen bir münzevi olduğunu belirtti.

Karakoç’un, kimliğini erken yaşlarda oluşturmayı başarabilmiş, istikametini erken yaşlarda belirlemiş ender münevverlerden, şiirini hayatı, hayatını şiiri kılmayı başarabilmiş özgün edebiyatçılardan biri olduğunu da söyleyen Genç, Karakoç’un vefatı ile birlikte yeryüzünden bir dilin eksildiğini vurguladı.

Sunumun ardından ise Sezai Karakoç şiirlerinin okunduğu dinletiye geçildi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Rüveyda Şahin “Monna Rosa”, Doğa Su Eşidir ve Harun Kutludoğmuş “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine”, Beyza Özdemir “Bahçe Görmüş Çocukların Şiiri”, Ali Emre Kılınç “İnci Dakikaları”, Emine Obuz “Ödünç Gece”, Kader Bülbül ve Musa Abuhandan “Köşe”, Abdulvahap Dursun “Leyla ile Mecnun” şiirlerini okudu.

Program, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in katılımcılara belge ve hediye verildi.