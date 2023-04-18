Kilis’te Ramazan ayı münasebetiyle ziyarete açılan Sakalı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, camide yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

Hacı Gümüş Mahallesi’ndeki tarihi Ulu Cami’de sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, cami içinde dua ve salavatlarla ziyarete getirildi. Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif’i ziyaret için yüzlerce vatandaş tarihi Ulu Camiye akın etti. Yoğun kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.