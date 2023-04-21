Kilis’te Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı.

Kilis Valiliği tarafından organize edilerek protokol bayramlaşması Canbolat gençlik merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Kilis valisi Recep Soytürk Millet Vekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit İl Emniyet müdürü, Ahmet Kurt, protokol üyeleri, Siyasi parti başkanları, sivil Toplum üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmadan sonra program sona erdi.