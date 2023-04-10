Kilis’te Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıldönümü Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından törenle kutlandı.

Asri mezarlıkta bulunan şehitlikte saygı duruşu bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende, şehitler anıtına çelenk sunuldu. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdür Ahmet Kurt ile İl Alay Komutanı Özhan Özvural, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda sergi düzenlendi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, il emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı.