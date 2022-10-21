Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Kilis’ten Antalya’ya geçeceği duyumu alınan PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu M.A., Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis’te jandarma tarafından yakalanan PKK/PYD/YPG’li terörist tutuklandı.

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