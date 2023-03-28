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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün amaç ve talimatları doğrultusunda örgüt içinde bir kişinin faaliyette bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Kilis’te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi bir kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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