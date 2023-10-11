Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler bulvarların bakımı onarımı yapılırken, sulama işlemleri de aralıksız devam ediyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarımı ve sulama çalışmaları hız kesmeden deva ediyor. Refüj ve bulvarlar ile parklar gece gündüz çimler ile ağaçlar sulanıyor. Ekipler, Mesire ve piknik alanlarının vatandaşların yoğun şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte belediye çalışanlarını yoğunlaştırdı.