Edinilen bilgiye göre, Sürücüsü öğrenilemeyen 27 AEP 813 plakalı otomobil Kilis-Öncüpınar Karayolunda sis nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki tel örgütleri aşarak şarampolü uçtu. Aşırı hız nedeniyle otomobilin çarpığı zeytin ağacı kökünden söküldü. Kazada otomobilde bulunan M.O.M ile S.U.Ö. ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kilis’te bir otomobil sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak zeytin ağaçlarını kökünden sökmesi nedeniyle otomobilde bulunan 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

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