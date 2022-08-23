Kilis’te üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamaması amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı

Kilis’te üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamaması amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı

7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Kilis İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Uğur Tunç, Kilis İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Volkan Kaya, Üniversite Genel Sekreteri Necdet Bozgeyik, Üniversite SKS Daire Başkanı Mehmet Uyar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Abdullah Mideoğlu katıldı.

Toplantıda, yeni açılan bölümlerle daha da büyüyen ve 2022 YKS tercih sonuçlarına göre yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşan Üniversite öğrencilerin barınma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamaları için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar üzerinde duruldu.