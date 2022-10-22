Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadına başlanırken, narın kilosu tarlada 7 TL’den alıcı buluyor.

Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadına başlanırken, narın kilosu tarlada 7 TL’den alıcı buluyor.

Kilis’te sezonun ilk nar hasadı Kilis’te başladı. Kilosu 7 TL’den alıcı bulunan nar, soğuk hava depolarında bekletildikten sonra Irak başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihrac ediliyor. Kilis’te yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılıyor.

3 yaşında verim başlıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikleriyle getirisi fazla olması ve 3 yıl sonra meyve vermeye başlaması gibi nedenlerden 2006 yılından itibaren Kilis’te dikimine başlanan hicaz narı, devam eden verimi ile üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

’’Yurt dışına ihraç ediliyor’’

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis’te Nar hasadının başlandığını ifade ederek, “Daha öncesinde bahçe kenarlarında yetiştirilen evlerde tüketilen nar, 2006 yılından itibaren devletin verdiği destek ile 10 bin dekara kadar yükselmiştir. Verim geçen yıla oranla düşüm ama fiyatlar, geçen yıla oranla 2 katı fiyata satılıyor. Kilis’te üretilen nar, soğuk hava deposunda bekletilerek, 2-3 ay sonra ihracata gidiyor. Almanya, Katar, Irak ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor. Nar üreticisi Mehmet Sakar ise 2006 yılında devletin verdiği destek ile 40 dönüm alana nar ektiklerini ifade ederek, “Geçen yıl 180 ton ürün almıştık. Bu yıl ise hava şartları nedeniyle 120 ton ürün bekliyoruz. Türkiye genelinde hava şartları nedeniyle rekoltede düşüş var. Soğuk hava deposuna koyuyoruz. Aralık ve Ocak ayında satıyoruz. Biz genellikle Irak’a veriyoruz. Kaliteli nar olursa Avrupa birliği ülkeleri de satın alıyor” dedi.