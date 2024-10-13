Kilis’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Resul Osman Dağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö.’nın kullandığı 79 ABT 773 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.