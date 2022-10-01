Kilis’te, okulların açılması ve artan kazalar üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.

Kilis’te, okulların açılması ve artan kazalar üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosikletlerinin egzozlarındaki susturucuları çıkaran, motosikletleri modifiye yaparak binen sürücüleri karşı uygulamalarını sıklaştırdı.

Nüfus ortalamasına göre Türkiye’de en çok motosikletin bulunduğu kentte polis ekipleri, uygulama noktasından geçen motosiklet sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularını yapıyor. Motosiklet uygulamalarının süreceği bildirildi. Uygulamaların gece gündüz demeden devam edeceği, sorumsuz motosiklet sürücülerine gerekli cezai işlemlerin yapılacağı bildirildi.