Kilis’te metruk bir binada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Kilis’te metruk bir binada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tahtalı Köy’deki metruk bir binada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayda kullanılan 1 otomobil ve 13 adet cep telefonu da ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç Müdürlüğüne gönderilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.