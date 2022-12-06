AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Servet Ramazan Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101 yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Servet Ramazan Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101 yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger mesajında, "Aziz Milletimiz, kahraman ecdadının sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla, milli mücadele tarihimizde eşine az rastlanır bir kahramanlık ve direniş sergileyerek düşman işgalinden kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Kilis savunması başlamadan önce 7 Ordu Komutanı sıfatı ile Suriye Cephesinde bulunan Mustafa Kemal, 28 Ekim 1918 ’de Kilis’e gelişinde şehre girerken ilk yerel milis kuvvetleri tarafından karşılanmasından oldukça etkilenmiş. ’Şimdi ilk defa ayak bastığım bu Türk toprağındaki uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir var olun Aziz Kilisliler’ diyerek Kilislinin bu uyanıklığını ve yiğitliğini de bir kez daha tespit etmiştir. Gazi Mustafa Kemal’in verdiği emirle Kuvayi Milliye Kilis’te daha etkin hale dönüştürülmüş, bunun sonucunda da 24 ay bu şehrin sokaklarında bu milletin evlatları işgal ordularına direnmiş, açlık, yokluk ve başlarına yağan binlerce mermi bile bu kahraman insanların direnişini kıramamıştır. Kahraman ecdadımızın gösterdikleri bu direniş, bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkumuzun bir göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu topraklara düşen şehitlerin kanı sadece bu şehirde değil, bütün ülkede özgürlük ateşini tutuşmasını özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza kadar da yanmasını da sağlamıştır. Bugün 101. yıldönümünü kutladığımız 7 Aralık kurtuluş günü kahraman şehrimizin sadece bir kurtuluş günü değil aynı zamanda bu milletin esir edilemeyeceğinin dost düşman bütün dünyaya ilan ve haykırış günüdür. Ülkesi işgal altında olan İslam topraklarında cuma namazının bile kılınamayacağını bilen bu milletin asil evlatları bu şiarla hareket etmiş ve bu doğrultuda milli mücadele ateşini yakarak, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için elinden gelen her şeyi yapmış bu kahramanların direnişi sonucunda da Kilis’in kurtuluşunu sağlamıştır. Bugün Kilis ilimizin ve Kilis halkımızın yaptığı özverili ve misafirperver tutumu hiç değişmemiştir. İlk günkü Ensar ruhunu milletine ve devletine yakışan bilinç ve şuurla korumuştur. Kilis halkı bölgede yaşanan olumsuz örneklerine ders verircesine hep yapıcı ve barış iklimini koruyucu sağduyuya sahiptir. Kültür birikimiyle Kilis, tarih boyunca, sanata, eğitime, bilime ve ticarete öncülük eden bir şehir olmuştur. Zengin ve eşsiz tarihiyle sadece geçmişi değil geleceği de temsil eden Kilis, barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolü olarak gelecek nesillere aktarılacak, onların da gurur duyacakları bir miras olarak yarınları kucaklayacaktır” ifadesini ver verdi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan mesajında, "Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 101 yıl önce yazılan bu şanlı destan, bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Ben de 101 yıl sonra bugün bu Kadim Şehrin Belediye Başkanlığını yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. 101 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakârlıklar, bugün bizlerin çalışma azminde ve kararlığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. 101 yıl önce Kilis’te ortaya koyulan azmin ve kararlığın, milli birlik ve beraberlik duygusunun, bugün artarak siz kıymetli hemşerilerimin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin en kıymetli hazinesi olduğunu görmek, bizleri memleketimizin geleceği açısından oldukça heyecanlandırmaktadır” dedi. Ramazan, Gazi Mustafa Kemal’in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918’de; “İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler” sözü, daha istiklal mücadelesinin başında, Kilis’in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne serdiğine dikkat çekerek, “Kilis nasıl ki 101 yıl önce vatan savunmasında kilit rol oynayarak kurtuluş mücadelemizin en etkin şehirlerinden biri olmuşsa, bugün de eşsiz tarihi güzellikleriyle, sanata ve sanatçıya duyduğu derin saygıyla, kültür birikimiyle ve gelişen sanayisiyle, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında etkin rol üstlenen bir şehir olmuştur. Kilislilerin bu azmi ve kararlığı, çalışkanlığı ve vatanına duyduğu derinden sevgi, nesilden nesile aktaracağımız en kıymetli mirasımız olacaktır.

Bu vesile ile Kadim şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi ve bölünmez bütünlüğü uğruna bu güne kadar kaybettiğimiz tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 7 Aralık Kilis’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İn düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un mesajında ise, "Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Kilis’te verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Bu anlamlı ve özel günde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, çok kıymetli Kilisli hemşerilerimizin 7 Aralık Kurtuluş Bayramı’nı kutluyorum” denildi.