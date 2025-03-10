Kilis’te düzenlenen İl Genel Koordinasyon Toplantısı’nda, kentin kültürel ve sanatsal faaliyetleri masaya yatırıldı.

Toplantıda, Kilis Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Erkmen, merkezin 23 tiyatro gösterimi, 7 panel, 13 konferans, 9 seminer, 10 toplantı, 8 konser ve 1 sinema gösterimi olmak üzere toplam 71 etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Sanata ve kültüre verdiğimiz destek sürecek. Vatandaşlarımızı bu tür etkinliklere katılmaya davet ediyoruz" diyen Erkmen, Kilis’teki kültürel etkinliklerin artırılması ve halkın sanatsal faaliyetlere daha fazla katılım göstermesi adına yapılacak çalışmalar üzerinde de durulduğunu vurguladı.

Erkmen bu etkinlikler, Kilis için bir ilk olma özelliği taşıyor ve şehirde kültürel yaşamın canlanmasına katkı sağlıyor.