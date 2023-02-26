Kilis’te bir caddede yükselen koku paniğe neden oldu. Kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle bazı evler boşaltılırken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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Kilis’te bir caddede yükselen koku paniğe neden oldu. Kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle bazı evler boşaltılırken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kimyasal koku iddiasıyla bazı evler boşaltıldı. Kokunun yükseldiği evde ise biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.