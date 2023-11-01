Kilis’te kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesi İl Müftülüğü önünde meydana geldi. H.H. idaresindeki 79 MA 3789 plakalı kamyonet ile S.K. yönetimindeki 79 DA 558 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet bulanan sürücü ve yolcu olarak bulanan A.Ç. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine gönderildi.