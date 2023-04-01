Kilis’te jandarma ekiplerince şüpheli bir araca yönelik operasyonda 60 karton gümrük kaçağı sigara ile çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesi Yağızköy köyü yakınlarında şüpheli bir araca yönelik operasyon yaptı. M.N. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs yönetimindeki araçta yapılan aramalarda 60 karton bandrolsüz kaçak sigara, 27 adet cep telefonu, 10 adet USB kablosu, 10 adet adaptör, 432 adet makyaj malzemesi, 209 adet nargile tütünü, bin 65 adet kadın giyim malzemesi ve 216 adet şal ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.N. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.