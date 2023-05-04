Kilis’te Jandarma tarafından tırlarda yaptığı operasyonda 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kilis İl Jandarma Komutanlığı, akaryakıt kaçakçılığı suçunu işledikleri değerlendirilen A.D. M.E.A. O.A. ve M.K isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.D. M.E.A tutuklanırken O.A ve M.A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşe giderken canından oldu İşe giderken canından oldu

Jandarmadaki İşlemlerinin ardından, A.D. ve M.E.A isimli şüpheliler tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.