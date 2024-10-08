Kilis’te 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı düzenlendi. Kilis Valisi Tahir Şahin, "Afet risklerini azaltma planlamasında temel amaç sürdürebilirlik, güvenli ve afete dirençli bir yerleşim yeri oluşturmaktır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığındaki video konferans toplantısının ardından Kilis Valisi Tahir Şahin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Özel İdare Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tuncay Mülayım katıldı.

Afetlere hazırlığın hem can kaybı hem de mal ve milli servet kaybının önlenebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Kilis Valisi Tahir Şahin, "Afetlerin muhtemel etkilerini dikkate alarak, bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç içerisinde tarifleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Bu plan herhangi bir kurum ve kuruluşun değil ildeki tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile oluşturulan bir plandır. Afet risklerini azaltma planlamasında temel amacı sürdürebilirlik, güvenli ve afete dirençli bir yerleşim yeri oluşturmaktır. 6 Ocak 2021 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde 5 kişiden oluşan sekretarya ve paydaş kurumların teknik personellerinden oluşan Teknik Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Teknik Çalışma Grubu tarafından ilimiz için deprem, kütle hareketleri, sel-taşkın ve kuraklık olmak üzere 4 afet türü belirlenmiştir. Belirlenen her afet türü için 2’şer çalıştay yapılmış ve toplamda 8 çalıştay sonucunda kent genelinde 4 amaç, 24 hedef doğrultusunda 91 eylem belirlenmiştir’’ dedi.