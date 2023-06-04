Kilis’te aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde, Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi’nde meydana geldi. İki komşu arasındaki çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olaya karışan Erkan isimli şüpheli ve yanındaki arkadaşının silahından çıkan mermi, Mikail D. Servet D. ve Umut D. isimli şahıslara isabet etti. Yaralılar Mikail D., Servet D. ve Umut D. polis ve sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.