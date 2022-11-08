Kilis’te, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Güçlü Anneler Buluşması çerçevesinde 60 aile kahvaltıda buluşturuldu.

Kilis’te, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Güçlü Anneler Buluşması çerçevesinde 60 aile kahvaltıda buluşturuldu.

İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden hizmet modellerinden yararlanan öksüz, yetim çocukların annelerine yönelik olarak etkinlik düzenlendi. Yetim ve öksüz çocukların anneleri kahvaltı programı düzenlenerek, moral ve motivasyonları için sosyalleşmeye ve duygusal olarak rahatlamaları için etkinlik düzenlendi. Yetim ve öksüz çocukları bulunan annelere İl Müdür Yardımcısı Saba Yağmur Tekbaş ile kurum çalışanları eşlik etti.