Kilis’in Elbeyli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesine getirildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesine getirildi.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyünde durdurulan üç araçta 4 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen M.E. ve A.H. yakalandı. Olayda 2 cep telefonu ve bin 500 TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. M.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan 4 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.