Kilis’te 19 yıldır antikacılık yapan Murat Üzümbalı, dükkanını adeta müzeye dönüştürerek, şehre tarihi bir miras kazandırmayı hedefliyor.

Kilis’te 19 yıldır antikacılık yapan Murat Üzümbalı, dükkanındaki antikaları ve geçmişe ait değerli objeleri sergileyerek, şehrin kültürel mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Ziyaretçilerin, burayı bir müze gibi gördüğünü belirten Üzümbalı, bu yolla Kilis’in tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutmayı ve şehri tanıtmayı hedefliyor. Antika eşyalara duyduğu ilgi ve geçmişi gelecek nesillere aktarma isteğiyle hareket eden Üzümbalı, daha da ileri giderek, Kilis’te bir Etnografya Müzesi kurmayı planlıyor. Murat Üzümbalı, "Dükkanımıza gelenler burayı bir müze gibi görüyorlar, bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Antikacı Üzümbalı, "Amacımız Kilis’imizi tanıtmak ve burada geçmişte var olan değerleri yaşatarak, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Bu doğrultuda büyük bir çaba sarf ediyorum ve daha ileriye taşımak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Üzümbalı, Kilis’teki en büyük hayallerinden birinin ise Etnografya Müzesi kurmak olduğunu belirtti. Türkiye’de 81 ilin 80’inde bulunan ancak Kilis’te henüz olmayan bu tür bir müze, şehri ve halkının geçmişini tanıtmak adına büyük önem taşıyor. Antikacı Murat Üzümbalı, "Etnografya müzesi, Kilis’te henüz tam anlamıyla bulunmayan bir eksiklik. Kilis’in Sabunhane ve Alaeddin Yavaşca Müzesi dışında, halkın yaşam biçimini ve kültürünü anlatan bir müze bulunmamaktadır. Bu yüzden çok uğraşıyorum ve Allah nasip ederse bu müzeyi kurmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Üzümbalı, geçmişteki yaşamı, gelenekleri, yemek kültürünü ve halkın yaşam tarzını anlatan bir etnografya müzesinin, gelecek nesillere büyük bir kültürel miras bırakacağını vurgulayarak, "Gelecek nesillere dedelerimizin ve ninelerimizin nasıl yaşadıklarını, nasıl yemek yediklerini, kendilerini nasıl idare ettiklerini göstermek istiyorum. Bu şekilde, tarihimize sahip çıkmış olacağız" diye konuştu.