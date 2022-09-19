Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin yıldönümü törenle kutlandı.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar tarafından çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Üsteğmen Kadir Soylu ile Gazi Albay Hüseyin Kılbaş birer konuşma yaptı. Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanındaki tören sonrası protokol üyeleri, Kilis Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ve Kilis Kuvay-i Milliye ve Mücahitler Derneği’ni ziyaret ettiler.