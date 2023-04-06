Kilis Valisi Recep Soytürk, Gazi ve şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Kilis’te, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. İftardan sonra konuşan Vali Soytürk, şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Programa, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran katıldı.

Vali Soytürk, depremzede vatandaşlar için Kilis’te 645 konutun, Musabeyli ilçesinde de köy evlerinin temelini attıklarının, altını çizerek, ‘‘İki ay önce büyük bir deprem felaketi yaşandı, "Bu felaketin hep beraber üstesinden geldik. Hem devletimiz hem de necip Türk milletinin yardımlarıyla çok kısa süre içerisinde yaralarımızı sardık, hatta çevre illere dahi yardımlar götürdük" dedi.

Soytürk, vatandaşlara hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını sözlerine ekledi.