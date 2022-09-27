Kilis’te, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Aktif Yaşam Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolleri imzalandı.

Kilis’te, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Aktif Yaşam Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolleri imzalandı.

Kilis Valiliğinde, gerçekleştirilen imza protokolüne Vali Recep Soytürk’de katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık arasında Spor, Çocuk Gelişimi ve eğitim kurslarının açılması iş birliği protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Ekkurt ile Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, arasında Polisevi Şube Müdürlüğünde Görevli Sözleşmeli Çalışmakta Olan Personele alanlarında genel/mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kilis Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Nadide Öztürk arasında Mesleki ve Teknik, okuma yazma kurslarının düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, arasında Genel Mesleki ve Teknik kurslar düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolleri imzalandı.