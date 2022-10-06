Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in yöresel yemeklerinden biri olan ve dolmaların şahı olarak geçen “Şıhılmahşi’’nin coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in yöresel yemeklerinden biri olan ve dolmaların şahı olarak geçen “Şıhılmahşi’’nin coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını söyledi.

Başkan Ramazan, “Şıhılmahşi’nin” coğrafi işaret tescil belgesini alarak Kadim medeniyetler diyarı Kilis’e ait olduğunun tescillendiğini ifade ederek, “ Aylar önce yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Şıhılmahşe’nin tescili için Türk Patent Kurumu’na yapmış olduğumuz başvurumuz askı süresinin de sona ermesiyle sonuçlandı ve bugün coğrafi işaret tescil belgemizi teslim aldık. Kilis Belediyesi olarak Kilis’e özgü bir çok ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Şıhılmahşi’nin coğrafi işaret tescil belgesi alınmasında başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.