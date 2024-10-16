Kilis’te ’Disiplinlerarası Gastronomi Buluşması’ programı düzenlendi.

Kilis’in ve bölgenin en önemli kültürel değerlerinden olan Kilis’teki Oylum Höyük kazı evinde Türkiye’nin 10 farklı illerden gelen gastronomi alanında lisansüstü ve doktora eğitimi gören 20 öğrenci ve öğrencilere eğitim vere 16 akademisyen ile Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın katıldığı program 3 gün boyunca devam edecek.

Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, projeye katılan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, ‘‘Türkiye’nin her bölgesinde görev yapma fırsatımız oluyor ama Kilis’in o tarihi alanına gelince sizi alıyor ve başka yerlere götürüyor. Burada çok tarihi alan gördüm. Sizler de mutlaka bu alanları gezerek tarihi keşfedin. İnşallah güzel bir eğitim süreci ve eğitim programı olur’’ dedi.

Oylum Höyük kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, akademisyenler ve öğrencilere Oylum Höyük kazıları hakkında bilgi verdi. Kazıların 37 yıldır devam ettiğini ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun soluklu kazı projesi olduğunu belirterek, "Konum olarak baktığımız zaman Kilis nasıl sınır kenti ise Oylum Höyük de Tunç Çağlarında sınır kentiydi. Bu sınır siyasi bir sınır olarak düşünmeyelim coğrafi sınır olarak Anadolu Platosu’nun bittiği Suriye düzlüklerinin başladığı bir noktada yer alıyor. Bu alan bereketli Hilal Coğrafyası olarak biliniyor. Bir ucu Basra Körfezi, diğer ucu ise Doğu Akdeniz boyunca uzanan, Mezopotamya, Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz şeridini içine alan bölgedir. Dicle ve Fırat Nehrinin suladığı bu bereketli coğrafya olarak biliniyor. Ilıman iklim şartlarıyla kuru tarım yapmaya uygun yaşam şartlarıyla binlerce yıl boyunca insanlık tarihinde çok önemli olmuştur’’ diye konuştu.