İl ve ilçelerde göçük altında kalan 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 124 kişi hastanelerde ayakta tedavi edilirken AFAD ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Sabaha karşı yaşanan 7.7’lik depremde Kilis Merkez’de bulunun tarihi camilerin minareleri yıkıldı. Yıkılan minarenin moloz yığınları bazı evlerin üzerine ve caddelere düştü.

Kahramanmaraş’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde Kilis Merkez ve ilçelerinde göçük altında kalan 10 kişi hayatını kaybederken 124 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildi.

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