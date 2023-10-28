Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kilis’te Cumhuriyet Koşusu yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde Kilis Valiliği himayelerinde, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesiyle Cumhuriyet koşusu düzenlendi.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden başlayan koşu, Cumhuriyet meydanında son buldu. Büyükler, küçükler erkekler ve kızlar ile yaklaşık 900 vatandaş Cumhuriyetin 100. yılı için 4 kilometre koştu.

Kızlar kategorisinde Sultan Kaya birinci, Meryem Aygün ikinci, Yaren Aygün üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Muhammed Alahç birinci, Ahmet Can Aslan ikinci, Hanifi Aygün üçüncü oldu. Yarışta dereceye giren vatandaşlara ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.