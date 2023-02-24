Kilis ’te polisin yaptığı operasyonda bir galeriden 3 adet lüks otomobil ile elektronik eşya ve otomobil anahtarlarının çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Kilis ’te polisin yaptığı operasyonda bir galeriden 3 adet lüks otomobil ile elektronik eşya ve otomobil anahtarlarının çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Kilis merkez Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mah. Org.Safter Necioğlu Bulvarı üzerinde faaliyette bulunan bir oto galeriden dün gece gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 1 adet Mercedes marka otomobil, 1 adet Wolkswagen Passat marka otomobil, 1 adet Skoda Octavıa marka otomobil, 1 adet Yamaha Marka motosiklet, 1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet oto lastiği, 4 adet cep telefonu ve çok sayıda oto anahtarlarının çalınması olayı ile ilgili olarak Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin İ.G. H.B. ve Y.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken çalıntı araç ve motosikletler ile diğer malzemeler götürüldükleri Gaziantep’ten getirilerek sahiplerine teslim edildi.